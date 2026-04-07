Власти назвали «окончательным» решение о создании центра «Россия» на месте Дома Советов

Напомним, что на прошлой неделе региональные власти уточнили параметры будущего филиала Национального центра «Россия», который планируется разместить на территории бывшего Дома Советов (о планах возможного строительства губернатор Алексей Беспрозванных говорил в декабре). Будущий филиал национального центра «Россия» рассматривается как «символ общественного и культурного ядра региона». Комплекс хотят построить на участке площадью 12 гектаров, где ранее располагался Дом Советов. Проект здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров, также предполагается создание ландшафтного парка «Россия» площадью 10 гектаров. «Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современную транспортную инфраструктуру. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год», — сообщила пресс-служба правительства. Правда, о том, что это будет за здание, какова его высотность и т.п., информации пока нет.