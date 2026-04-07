Воронежец Илья Санин возглавил прокуратуру Каменского района

В надзорных органах Воронежской области произошло назначение на руководящую должность. Определили нового руководителя для прокуратуры Каменского района. Им стал советник юстиции Илья Санин, который до этого с июня 2023 года трудился на позиции заместителя Лискинского межрайонного прокурора. Прежние обязанности с него сняты в связи с новым назначением.
Новому прокурору 38 лет. Илья Санин окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. Служба в органах прокуратуры стала для него делом жизни еще 15 лет назад — он принял присягу в феврале 2011 года. Карьерная лестница выглядит так:
— начал с должности помощника прокурора в Новоусманском районе;
— затем трудился старшим помощником прокурора в Левобережном районе Воронежа;
— позже работал помощником, а после и старшим помощником прокурора уже в Центральном районе областного центра;
— дорос до должности прокурора отдела в управлении по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области.
За годы безупречной службы и образцовое выполнение заданий он не раз удостаивался поощрений от прокурора области.