Депутат Миронов предложил повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов во вторник, 7 апреля, предложил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей.
— Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей, — сказал Миронов, его слова цитирует РИА Новости.
Парламентарий добавил, что такая мера поможет уравнять заработную плату во всех регионах России. С 1 января МРОТ составляет 27 093 рубля.
Порядок расчета алиментов с 1 марта в России изменился. Теперь сумму пособия на ребенка, не подтвержденную судебным актом, будут определять исходя из средней заработной платы по региону, а не из МРОТ. «Вечерняя Москва» разбиралась в том, как это нововведение повлияет на порядок получения алиментов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что рост ВВП России в прошлом году составил около одного процента, а за последние три года превысил 10 процентов. По его словам, стоящие перед страной задачи стали сложнее, что требует запуска долгосрочных инвестиционных и промышленных проектов.