В МВД предупредили о новой схеме заражения устройств через всплывающие окна

Мошенники начали маскировать вредоносное программное обеспечение в ссылках на всплывающие окна, где пользователям якобы предлагают посмотреть видео ДТП, найти пропавших родственников или скачать видеоплеер. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИТ-технологий МВД РФ.
«Один из актуальных способов — использование не файла, а ссылки на всплывающее окно», — говорится в сообщении. Правоохранители добавили, что любое взаимодействие с подобными окнами может привести к заражению устройства. Злоумышленники почти всегда стараются замаскировать для пользователей вредоносное ПО.
В управлении попросили граждан быть осторожными по отношению к любым видам ссылок, которые им отправляют в мессенджерах. И предложили рассматривать их как источник потенциальной угрозы.
Ранее KP.RU писал, что мошенники начали использовать дипфейки для имитации голосов родственников жертв. Злоумышленники звонят, заявляют о ДТП или аресте и требуют деньги, причем особенно часто эта схема работает с пожилыми людьми, у которых нет возможности быстро проверить номер.