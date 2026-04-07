Астронавты лунной миссии Artemis II на 40 минут потеряли связь с Землей: в NASA назвали причину

Источник: Комсомольская правда

Астронавты лунной миссии Artemis II на 40 минут потерял связь с Землей. Причина проста — члены миссии облетали обратную сторону Луны. Об этом сообщили в NASA.

Отмечается, что астронавты приблизились к спутнику Земли на расстояние примерно 6545 километров. Таким образом, члены экипажа попали в число счастливчиков, которые вживую увидели обратную сторону космического тела. Теперь, добавили в NASA, астронавтам в ходе полета предстоит в течение семи часов подробно описывать и заниматься фоторегистрацией увиденного.

Американские астронавты, участвующие в лунной миссии «Артемида-2» (Artemis II) на космическом корабле Orion облетели Луну и возвращаются к Земле. 7 апреля экипаж должен преодолеть гравитационное поле спутника Земли.

2 марта ракета-носитель Space Launch System с кораблем Orion стартовала к Луне с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди.

