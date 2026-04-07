Голуби и штрафы: россиян предупредили о наказании до 5 тысяч за кормление птиц

Кормление голубей во дворах и на детских площадках может привести к административной ответственности, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Евгения Жарова.
По его словам, наказание наступает не за сам факт кормления птиц, а за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил благоустройства. Массовое скопление голубей приводит к загрязнению территории, появлению остатков пищи и привлечению грызунов, что создает риски распространения инфекций.
Юрист уточнил, что оставленный корм может квалифицироваться как несанкционированное размещение отходов. В этом случае применяется статья 8.2 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 5 тысяч рублей.
Если из-за прикорма птиц повреждается имущество, например, страдает автомобиль или фасад здания, могут применяться нормы регионального законодательства, где санкции отличаются в зависимости от субъекта РФ.
Специалист рекомендовал не оставлять еду на земле. При необходимости кормление лучше проводить в специально отведенных местах или использовать кормушки, не создающие мусора.
