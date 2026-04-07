Спасатели готовятся к сезону лесных пожаров в Крыму

Крымские спасатели ведут подготовительные работы перед началом сезона лесных пожаров. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Александр Березнев.
«Первостепенная задача — подготовить силы и средства», — рассказал чиновник.
Как пояснил замглавы Минприроды, речь идет примерно о 200 единицах техники и 400 сотрудниках. В частности, спасатели занимаются минерализацией полос и разрубкой противопожарных разрывов.
Березнев также добавил, что в случае высокого класса пожарной опасности и отсутствия осадков доступ в леса временно закроют.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.