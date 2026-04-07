«Хотите помогать, служить Родине — берите это и делайте»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Участник СВО Станислав Малишаускас — штурмовик и поэт, вместе с супругой Ларисой рассказали о своём творчестве и о чувствах, которые рождаются у бойцов на фронте и у их жён в тылу.
— Станислав, мы познакомились, и выяснилось, что вы творческая личность. Вы пишите классные стихи. Поэтому сначала хочу поговорить о творчестве.
— Спасибо! Когда находишься там, эмоции всегда сопровождают тебя, пока ты на передке. Стихи я писал давно, но, в основном, это была лирика. На фронте для меня открылись новые удивительные ощущения, эмоции. И стихи пишутся на одном дыхании. Бывает, что когда выкроится минутка, мгновенно в голову приходят слова. И стараешься запечатлеть этот момент. Но, самое важное, что хочу отметить в своём творчестве: все мои песни, это — какая-то история одного или двух бойцов. Это реальные люди и реальные события.
— Стихи, действительно классные, и мне втройне приятно, что и супруга присутствует и на 8 Марта ей был замечательный сюрприз.
— Да, это был очень приятный сюрприз, — говорит Лариса.
— Когда у меня родилась песня жены бойца, её послушали близкие и родные, и сказали, что эта песня не для узкого круга. Её должны слушать все. Мы обратились к вам, вы нам помогли встретиться с министром культуры, с первым замминистра культуры. Мы передали свою песню для прослушивания, и на этом возникла какая-то пауза. Меня по песне не беспокоили и не задавали вопросов. Когда был на полпути, возвращаясь на передовую, мне позвонили и сказали, что песню будут исполнять. Спросили, как передать пригласительные билеты моей супруге. Я был сначала в шоке — оторопел. Назвал контакт жены. И в дальнейшем, когда услышал исполнение вживую со сцены, это были другие эмоции. Вновь слёзы накатывались на глаза, вновь почувствовал ощущения, когда сочинял эту песню. Потому что я писал её, чувствуя, что же чувствует моя супруга вдали от меня?
— Лариса, а как?
— Эта песня для меня имеет огромное значение. Потому что когда её написал Стас, я почувствовала на самом деле, что это мои эмоции. Это моя песня. Эту песню мы посвятили всем любящим жёнам, которые ждут своих мужей. Песня именно о том, что нам тут не просто. Это было сюрпризом и мне было очень приятно слышать, видеть это исполнение. Ну, конечно, опять слёзы, мурашки.
— Такое лирическое творчество и сегодняшние военные будни очень далеки. Вы штурмовик. Это очень серьёзно.
— Я сначала служил в связи, потом перешёл в штурмовое подразделение. Делюсь с бойцами, многие слушают мои песни, ждут новые песни. Бойцы пишут свои комментарии к ним. Мне приходят от бойцов сообщения, особенно те, которым посвящены, но уже посмертно. Именно творчество, когда мы слушаем, позволяет не забыть ради чего мы там. За что боремся и за кого, и что война рано или поздно закончится. Возвращаясь на гражданку, нас здесь ждут любящие люди. И наши сердца не должны черстветь там.
— Когда вы пишите свои стихи, вы на кого-то ориентируетесь? Для вас есть кумир?
— Когда пишу, то не пытаюсь ориентироваться на кого-то, потому что это мои переживания. У меня их достаточно, что бы выразить для всех.
— Но ведь были люди, которые сбежали за пределы страны, боясь получить повестку. При этом много и тех, кто пошёл на контракт. Как удаётся преодолевать этот страх? Не все с ним справляются.
— Если затрагивать тему тех, кто убежал, уехал, пытается скрыться, мои песни не только о сегодняшней ситуации. Хочу, что бы подрастающее поколение, слушая их, пропитывалось этим патриотизмом. Что бы понимали, что бы понимали, в чём суть быть патриотом страны. Тем людям, которые ушли или скрылись, вероятно, в детстве, в юности, не донесли, что необходимо. И наш долг, как прошедших СВО, донести эту мысль до подрастающего поколения. Для чего мужчина и женщина — например, волонтёр, отдаёт свои силы фронту. Я работаю с волонтёрскими фондами — там потрясающе сильные женщины, которые работают на износ для нас.
— Мне кажется, что жёнам, матерям бойцов, которые здесь остаются, на мой взгляд, должно больше уделяться внимания, в том плане, что их нужно вовлекать в общественную жизнь.
— Лариса, как вы считаете?
— Что касается меня, когда Стас уезжает, полностью погружаюсь в работу. Погружаюсь во встречи, поездки. Ни в коем случае нельзя оставаться в одиночестве, нельзя накручивать себя. Не стоит этого делать. Мы живём в прекрасном большом городе, где масса людей, мероприятий, различных мест, куда можно съездить. Но если есть любимая работа, то, тем более, погружаюсь в неё.
— Станислав, патриотизм — один из лейб-мотивов вашей жизни. Это из семьи?
— Конечно, это зарождается не только из опыта. Опыт закрепляет то, что в нас вложили близкие, родители.
— Своих гостей всегда прошу что-то пожелать тем, кто находится в тылу, кто собрался подписать контракт.
— Я бы хотел пожелать, что бы люди ничего не боялись. Хотите помогать, служить Родине — берите это и делайте. Делайте это сейчас, потому что надо ценить каждый момент, каждый миг. Никогда не откладывать на завтра. Если мы первый шаг не сделаем, нельзя ждать от других, когда тебя толкнут. Этого может и не произойти. Тогда не будет никаких изменений.
— Есть известный девиз рыцарей ордена тамплиеров — делай, что должен и будь что будет.
— Станислав, Лариса, большое спасибо, что пришли на интервью.
Беседовала Елена Пензина, программа «Всё для Победы!» ТК «Енисей».