«Хотите помогать, служить Родине — берите это и делайте»

— Когда у меня родилась песня жены бойца, её послушали близкие и родные, и сказали, что эта песня не для узкого круга. Её должны слушать все. Мы обратились к вам, вы нам помогли встретиться с министром культуры, с первым замминистра культуры. Мы передали свою песню для прослушивания, и на этом возникла какая-то пауза. Меня по песне не беспокоили и не задавали вопросов. Когда был на полпути, возвращаясь на передовую, мне позвонили и сказали, что песню будут исполнять. Спросили, как передать пригласительные билеты моей супруге. Я был сначала в шоке — оторопел. Назвал контакт жены. И в дальнейшем, когда услышал исполнение вживую со сцены, это были другие эмоции. Вновь слёзы накатывались на глаза, вновь почувствовал ощущения, когда сочинял эту песню. Потому что я писал её, чувствуя, что же чувствует моя супруга вдали от меня?