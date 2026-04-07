В Перми завершили расследование дела о ДТП с гибелью ребёнка

В Перми правоохранительные органы закончили расследование уголовного дела, связанного с ДТП, в котором погиб малыш.
Виновником аварии стал 38-летний житель города. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти человека.
По данным следствия, авария произошла в июне прошлого года на улице Соликамской. Мужчина находился за рулём автомобиля «Хавал» и во время движения допустил наезд на ребёнка. Мальчик в тот момент переходил дорогу в неположенном месте.
После ДТП пострадавший получил серьёзные травмы и спустя несколько месяцев скончался.