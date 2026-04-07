Протестирована удаляющая 99% бактерий с продуктов ферментная добавка

КАЗАНЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Ученые Казанского федерального университета совместно с учеными Научного центра компании SPLAT Global протестировали ферментную добавку к моющему средству, которая позволяет удалять до 99% патогенных бактерий с поверхностей овощей, фруктов и зелени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Для человека риск заключается при употреблении в пищу овощей, которые контактируют с землей. Вместе с частичками почвы и остатками органических удобрений на поверхность овощей могут попадать болезнетворные бактерии. Мытье водой, конечно, смывает часть бактерий, но не полностью», — приводит пресс-служба слова заведующего кафедрой генетики Высшей школы биологии Института фундаментальной медицины и биологии Айрата Каюмова.
Наиболее впечатляющие результаты были получены при очистке свежих продуктов. Обработка салата, огурцов, сельдерея и яблок составом с ферментами повысила удаление прикрепленных к ним бактерий до 100 раз для грамположительных S. aureus и E. faecalis и до 20 раз для грамотрицательных видов (по сравнению с мытьем средством без ферментов). Эффективность, достигавшая 90−99% удаления патогенов, была подтверждена двумя независимыми методами: подсчетом колониеобразующих единиц (КОЕ) и количественной ПЦР.
Комбинацию ферментов разработали и предложили исследователи Научного центра SPLAT Global, которые обосновали гипотезу для проверки, а также подали российскую патентную заявку на изобретение. Студенты и аспиранты молодежной научно-исследовательской лаборатории КФУ «Природные антимикробные препараты» тестировали разные вариации, и в результате добились отличных результатов для удаления бактерий с овощей, фруктов, зелени. Идея использования ферментов для очистки продуктов питания является безопасной и имеет природные аналоги: бромелаин из плодов ананаса, папаин из плодов папайи, фицин из плодов инжира.
Разработка российских ученых открывает новые перспективы для создания моющих средств, позволяющих обеспечить глубокую очистку фруктов, овощей от опасных патогенов, способствуя тем самым профилактике пищевых инфекций и повышению качества жизни. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале AIMS Microbiology.