Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Екатеринбурга разрешила «Коляда-театру» работать на прежнем месте

Помещения «Коляда-театра» в Екатеринбурге останутся у театра.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Екатеринбурга перезаключила с «Коляда-театром» договор на безвозмездное использование помещений. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

— На данный момент действует безвозмездное пользование помещением до лета. После истечения текущего договора договор будет заключен с тем юридическим лицом, которое придет на смену действовавшему ранее. При этом помещение в любом случае останется у театра, чтобы он мог и дальше продолжать работать, — сообщили в мэрии.

Отметим, что помещение бывшего кинотеатра «Искра», в котором сейчас находится «Коляда-театр», драматург Николай Коляда получил в подарок на свой 55-летний юбилей.

Напомним, что Николай Коляда, являвшийся учредителем «Коляда-театра», умер в ночь на 2 марта. Вместо него художественным руководителем учреждения стал лидер группы «Курара» Олег Ягодин. Директором театра назначили Эку Вашакидзе, ранее работавшую в должности замдиректора.