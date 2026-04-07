Мэрия Екатеринбурга разрешила «Коляда-театру» работать на прежнем месте

Мэрия Екатеринбурга перезаключила с «Коляда-театром» договор на безвозмездное использование помещений. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.
— На данный момент действует безвозмездное пользование помещением до лета. После истечения текущего договора договор будет заключен с тем юридическим лицом, которое придет на смену действовавшему ранее. При этом помещение в любом случае останется у театра, чтобы он мог и дальше продолжать работать, — сообщили в мэрии.
Отметим, что помещение бывшего кинотеатра «Искра», в котором сейчас находится «Коляда-театр», драматург Николай Коляда получил в подарок на свой 55-летний юбилей.
Напомним, что Николай Коляда, являвшийся учредителем «Коляда-театра», умер в ночь на 2 марта. Вместо него художественным руководителем учреждения стал лидер группы «Курара» Олег Ягодин. Директором театра назначили Эку Вашакидзе, ранее работавшую в должности замдиректора.