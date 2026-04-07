Массовый презентеизм. Почему россияне ходят больными на работу

В свою очередь, Ситникова считает подход к решению через налоговые льготы или скидки на страховые взносы «в корне неверным»: «Это не решает системную задачу, забота о здоровье коллектива и его продуктивности должна быть естественной частью управленческих решений, а не результатом точечных финансовых стимулов от государства». В свою очередь, Ляшок указывает на методологическую сложность: «От не пришедшего на работу сотрудника компания несет издержки, которые превосходят размер его зарплаты и соответствуют его вкладу в общую выручку компании. Соответственно, налоговые льготы должны компенсировать именно его производительность труда в компании, которая обычно не рассчитывается», — поясняет эксперт. Компенсировать это через льготы почти невозможно, а сама система потребует больших затрат от государства.