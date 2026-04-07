Полмиллиарда рублей потратили нижегородцы на антидепрессанты

Жители Нижегородской области продемонстрировали значительный рост потребления медикаментов для борьбы с депрессивными состояниями, израсходовав на приобретение данных препаратов свыше 515 миллионов рублей в течение 2025 года. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
За прошедший год аптечные учреждения региона реализовали 530,5 тысячи упаковок антидепрессантов.
Специалисты аналитического агентства RNC Pharma зафиксировали увеличение спроса в количественном выражении на 22,4%, тогда как финансовые затраты жителей региона на эти лекарства выросли на впечатляющие 37,5%.
Нижегородская область заняла шестую позицию среди российских регионов по объему продаж антидепрессантов. Вместе с тем, по показателю потребления на душу населения, регион занимает шестнадцатое место, что соответствует 173,4 упаковки на каждую тысячу жителей.
Наблюдаемая тенденция получила дальнейшее развитие в начале 2026 года: за январь и февраль текущего года продажи в денежном эквиваленте увеличились на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За эти два месяца жители Нижегородской области приобрели 92,7 тысячи упаковок на общую сумму 96,2 миллиона рублей.
Особого внимания заслуживает тот факт, что рост затрат опережает увеличение количества реализованных упаковок почти вдвое, что свидетельствует о значительном повышении стоимости курса лечения.
