Более 800 участников собрала Студвесна в Хабаровском крае

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным, и уже на старте собрал более 800 участников. Первой началась творческая программа: студенты представляют номера по направлениям мода и театр, а до 10 апреля зрители увидят выступления вокалистов, музыкантов, танцоров, а также работы в медиа и оригинальном жанре.