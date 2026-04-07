Более 800 участников собрала Студвесна в Хабаровском крае

Фестиваль даёт шанс выиграть до 50 тысяч и попасть на всероссийский этап.

В Хабаровском крае стартовал XXXII фестиваль «Студенческая весна — 2026», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным, и уже на старте собрал более 800 участников. Первой началась творческая программа: студенты представляют номера по направлениям мода и театр, а до 10 апреля зрители увидят выступления вокалистов, музыкантов, танцоров, а также работы в медиа и оригинальном жанре.

Площадки фестиваля развернулись на базе вузов и в спортивном комплексе «Арсеналец». Отдельно пройдёт конкурс студенческих театров и региональная программа.

Следующий этап — научно-исследовательский. На рассмотрении экспертов уже 139 работ по восьми направлениям. Лучшие проекты выйдут в очную защиту, а победители получат денежные премии: до 50 тысяч рублей за первое место.

Финалом фестиваля станет гала-концерт 20 апреля в Доме офицеров Восточного военного округа, где объявят победителей. Лауреаты и обладатели гран-при смогут представить Хабаровский край на всероссийской «Студенческой весне — 2026».