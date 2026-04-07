Эксперты рассказали о пользе и вреде березового сока

В Красноярском филиале федерального Центра оценки безопасности и качества продукции рассказали о полезных свойствах березового сока и как его выбирать в магазине.
Специалисты отмечают, что настоящий березовый сок производится весной, поэтому на этикетке должен быть указан период сбора — конец марта или апрель. Длительный срок хранения — это признак подделки. Максимальную пользу напиток приносит сразу после сбора, когда его состав наиболее насыщен витаминами и минералами.
«Весной деревья пробуждаются и начинается активное движением жидкости внутри стволов — этот процесс напоминает циркуляцию крови в организме человека. При повреждении коры дерево выделяет жидкость, которую собирают не только для утоления жажды, но и для насыщения организма полезными веществами, — поясняют эксперты Красноярского филиал ЦОК АПК. — Березовый сок бывает прозрачным или слегка замутненным с розовато-коричневатым оттенком. На вкус он сладковатый с тонкими древесными нотками свежих опилок, но без запаха. Качественный напиток может быть слегка мутным или белесым, но никогда не бывает кристально прозрачным. Вкусовые характеристики зависят от погоды и прошедшей зимы — так, после сильных морозов хорошо промерзая жидкость приобретает более насыщенную сладость».
В холодильнике напиток может храниться 2−3 дня, но тогда концентрация полезных веществ снижается. Чтобы сохранить все полезные вещества, можно заморозить его, а не консервировать его. Когда сок портится, он мутнеет, приобретает кислый запах и вкус, а на дне тары появляется осадок.
Ценят березовый сок за натуральный состав и пользу. «Сок березы — это углеводный продукт с минимальным содержанием белка, отсутствием жиров и пищевых волокон, но в нем много полезных макроэлементов (натрий, калий, магний, кальций и др.), витаминов, органических кислот, эфирных масел, фитонцидов, дубильных веществ, глюкозы и антиоксидантов, которые повышают защитные свойства организма. Этот напиток оказывает благотворное влияние при многих болезнях, поэтому его регулярное употребление приносит пользу всему организму. В сутки достаточно выпивать не более 200−250 г. Также его можно использовать и в кулинарии (коктейли, смузи, квас, настои, компот, кисели)», — говорят эксперты.
Однако березовый сок имеет и противопоказания — он может вызвать обострение у аллергиков, астматиков, людей с язвенной болезнью и гастритом. Кроме того, напиток обладает легким диуретическим эффектом, что может спровоцировать движение камней при мочекаменной болезни.
Главным фактором при выборе березового сока является его состав. Он не должен содержать искусственных добавок и консервантов, но присутствие сахара и лимонной кислоты допустимо. Также считается, что стеклянная тара сохраняет полезные свойства напитка в отличие от картонных пакетов, пропускающих воздух и способствующих размножению микроорганизмов, или пластиковых бутылок, выделяющих токсичные соединения.
«Березовый сок лучше покупать в магазинах, а не собирать самостоятельно в лесу, чтобы не портить деревья, — советуют эксперты. — Магазинный сок проходит тщательную обработку на производстве, его кипятят, консервируют, добавляют сахар и искусственные ароматизаторы для улучшения вкуса, защиты от окисления и продления срока годности. Он может храниться в стеклянной банке с металлической крышкой в темном месте при температурой от 0 до +10 градусов до 2 лет, но в нем мало полезных веществ. Перед реализацией он проходит исследования в лабораториях ЦОК АПК на соответствие ГОСТ. Специалисты определяют органолептические показатели (вкус, запах, цвет), а также содержание посторонних примесей, массовую долю сухих веществ, тяжелых металлов (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец) и др.».
Напомним, березовый сок — это древний напиток, который на Руси хранили в берестяных сосудах, чтобы сохранить целебные свойства. А в советское время его производили в промышленных объемах, разливали в стеклянную тару и отправляли в магазины. Сейчас березовый сок выпускают в основном в Ленинградской, Саратовской и Воронежской областях.