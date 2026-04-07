Эксперты рассказали о пользе и вреде березового сока

«Березовый сок лучше покупать в магазинах, а не собирать самостоятельно в лесу, чтобы не портить деревья, — советуют эксперты. — Магазинный сок проходит тщательную обработку на производстве, его кипятят, консервируют, добавляют сахар и искусственные ароматизаторы для улучшения вкуса, защиты от окисления и продления срока годности. Он может храниться в стеклянной банке с металлической крышкой в темном месте при температурой от 0 до +10 градусов до 2 лет, но в нем мало полезных веществ. Перед реализацией он проходит исследования в лабораториях ЦОК АПК на соответствие ГОСТ. Специалисты определяют органолептические показатели (вкус, запах, цвет), а также содержание посторонних примесей, массовую долю сухих веществ, тяжелых металлов (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец) и др.».