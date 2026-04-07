В Хабаровском крае обновят 10 крупных объектов

Источник: Комсомольская правда

Региональные власти подвели промежуточные итоги отбора проектов для участия в президентском нацпроекте «Инфраструктура для жизни». На конкурс по созданию комфортной городской среды поступило 10 заявок от районов края, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Министерство ЖКХ края выделило ключевые проекты: масштабное обновление парка «Судостроитель» в городе Юности, реконструкция набережной в Николаевске и стадиона в Бикине. В Чегдомыне планируют завершить третий этап сквера «Золото Умальты», а в поселке Солнечный создать сквер «Памяти и Славы». Финансирование этапа оценивается в 1,35 млн рублей.

Важную роль в выборе территорий играют сами жители: через портал «Госуслуги. Решаем вместе» уже направлено 172 предложения. Самыми активными оказались комсомольчане (53 заявки) и хабаровчане (44 заявки). Объекты, которые получат наибольшую поддержку в ходе онлайн-голосования, будут благоустроены в 2027 году. Отметим, что системная работа по улучшению среды в регионе продолжается — в планах на 2026 год значится преображение еще 58 общественных пространств.

