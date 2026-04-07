Священник Береговой назвал кощунством наклейки с иконами на пасхальных яйцах

На маркетплейсах многократно увеличились продажи товаров для украшения яиц.

Источник: Нижегородская правда

В преддверии Пасхи на маркетплейсе Ozon наблюдался значительный рост продаж товаров для украшения яиц, выяснил ТАСС. В частности, россияне активно скупают наклейки. Интерес к этой категории товаров увеличился в 33 раза по сравнению с прошлым годом.

Однако не все способы украшения пасхальных яиц вызывают одобрение. Священник Русской православной церкви Владислав Береговой в комментарии для интернет-издания «Подмосковье сегодня» заявил, что использование наклеек с изображениями храмов, икон и цитат из Библии для украшения яиц считается неуважением к религиозным символам.

Береговой объяснил, что после трапезы многие люди выбрасывают такие наклейки, что приводит к попиранию священных символов христианства. Хотя теоретически можно аккуратно срезать изображение с наклейки и сжечь его, на практике это редко происходит.

Священник предложил использовать термонаклейки с орнаментами, не имеющими религиозного подтекста, такими как узоры под Гжель или хохлому. Это позволит избежать кощунства и сохранить уважение к религиозным традициям.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщалось, что делать с ветками вербы после Вербного воскресенья.