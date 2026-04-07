Обвинение запросило для дрейфовавшего в Охотском море Пичугина три года колонии-поселения

Напомним, в августе 2024 года Михаил Пичугин со своим братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей совершали путешествие по Охотскому морю от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Этот путь мужчина решил преодолеть на резиновой лодке типа Baikat 470. На обратном пути сломался мотор, судно более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море без средств спутниковой и радиосвязи. Родственники Пичугина погибли от переохлаждения и истощения.