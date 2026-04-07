Обвинение запросило для дрейфовавшего в Охотском море Пичугина три года колонии-поселения

Государственное обвинение просит назначить Михаилу Пичугину, фигуранту дела о гибели двух своих родственников во время дрейфа судна в Охотском море, три года колонии-поселения, со штрафом в размере 50 тыяч. рублей. Об этом сообщил представитель гособвинения во время прений сторон в Октябрьском районном суде города Улан-Удэ, передает ТАСС (16+).
«Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии-поселении, со штрафом в размере 50 тыс. рублей», — сказал представитель гособвинения.
Сторона защиты просит оправдать по одной из статей Пичугина. «Считаю, что по обстоятельствам дела Пичугин Михаил Алексеевич не должен был и не мог предвидеть наступление смерти своего брата и племянника. Прошу оправдать Пичугина Михаила Алексеевича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, по ч. 5 статьи 327 — наказание прошу снизить относительно предложенного государственным обвинителем», — заявил адвокат Андрей Аштуев.
Представитель посчитал необходимым учесть смягчающими наказание обстоятельствами частичное признание вины, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, а также его матери, добровольное возмещение морального вреда, причиненного преступлением, потерпевшей Пичугиной, в размере 100 тысяч рублей, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.
Пичугин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Решение по делу Михаила Пичугина Октябрьский районный суд города Улан-Удэ огласит 14 апреля.
О трагедии.
Напомним, в августе 2024 года Михаил Пичугин со своим братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей совершали путешествие по Охотскому морю от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Этот путь мужчина решил преодолеть на резиновой лодке типа Baikat 470. На обратном пути сломался мотор, судно более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море без средств спутниковой и радиосвязи. Родственники Пичугина погибли от переохлаждения и истощения.
Лодка была обнаружена спустя два месяца, в октябре, в 25 км от побережья в районе села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края. Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали.