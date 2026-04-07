61% волгоградцев тратят треть дня на бессмысленную работу

В Волгограде воспитатели детсадов и врачи реже других жалуются на бессмысленные задачи на работе. По данным опроса SuperJob, 67% дошкольных педагогов и 63% медиков уверены: их труд всегда полезен. Далее в рейтинге идут бухгалтеры (56%), продавцы (54%), водители и медсестры — по 51%.
В среднем же 61% работающих волгоградцев время от времени занимаются тем, что сами считают пустой тратой времени. На такие задачи уходит 27% рабочего дня — почти треть каждой смены. Лишь 39% жителей области говорят, что их обязанности всегда несут ценность. Женщины чаще мужчин видят смысл в своей работе. С возрастом это ощущение крепнет: среди волгоградцев до 35 лет о полной осмысленности труда заявляют 34%, а среди тех, кому за 45 — уже 46%.
Диплом о высшем образовании не гарантирует чувства полезности. Среди выпускников вузов только 38% считают свою работу всегда осмысленной, на бессмысленные задачи они тратят 26% времени. Работники со средним профессиональным образованием чувствуют себя нужнее: 48% из них уверены в смысле своего труда, хотя на пустые поручения у них уходит 29% смены.
Больше всего времени впустую тратят кладовщики, продавцы и офис-менеджеры — около трети каждой смены у них уходит на бесполезные дела.
Ранее сообщалось, что в Волгограде регулярно проверяют качество питания в школах и детсадах.