61% волгоградцев тратят треть дня на бессмысленную работу

В среднем же 61% работающих волгоградцев время от времени занимаются тем, что сами считают пустой тратой времени. На такие задачи уходит 27% рабочего дня — почти треть каждой смены. Лишь 39% жителей области говорят, что их обязанности всегда несут ценность. Женщины чаще мужчин видят смысл в своей работе. С возрастом это ощущение крепнет: среди волгоградцев до 35 лет о полной осмысленности труда заявляют 34%, а среди тех, кому за 45 — уже 46%.