Женщина выпала в руки прохожего при крушении аттракциона в Мексике

В Мексике женщина чуть не выпала из аттракциона на землю, прежде чем мужчина смог поймать ее. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел на пасхальной ярмарке в Ометепеке. Один из аттракционов неуправляемо раскачивался, и женщина выскользнула из кресла. Когда аттракцион пришел в неисправность, трое мужчин бросились ловить женщину. Девушка едва не упала на землю, однако мужчина смог поймать её.
Позже выяснилось, что в результате инцидента пострадали еще четыре человека. Двое были доставлены в местный медицинский центр, еще двух человек осмотрели на месте происшествия. Власти подтвердили, что никто из пострадавших не находился в критическом состоянии.
Правоохранительные органы описали инцидент как неисправность. Однако свидетели на месте происшествия указали, что авария произошла, когда сотрудник парка закреплял пассажиров. Предположительно в этот момент один из детей активировал аттракцион. Сообщается, что виновник скрылся с места происшествия, полиция активно разыскивает его и его родителей.
