Женщина выпала в руки прохожего при крушении аттракциона в Мексике

В Мексике женщина чуть не выпала из аттракциона на землю, ребенок мог стать виновником инцидента.

В Мексике женщина чуть не выпала из аттракциона на землю, прежде чем мужчина смог поймать ее. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на пасхальной ярмарке в Ометепеке. Один из аттракционов неуправляемо раскачивался, и женщина выскользнула из кресла. Когда аттракцион пришел в неисправность, трое мужчин бросились ловить женщину. Девушка едва не упала на землю, однако мужчина смог поймать её.

Позже выяснилось, что в результате инцидента пострадали еще четыре человека. Двое были доставлены в местный медицинский центр, еще двух человек осмотрели на месте происшествия. Власти подтвердили, что никто из пострадавших не находился в критическом состоянии.

Правоохранительные органы описали инцидент как неисправность. Однако свидетели на месте происшествия указали, что авария произошла, когда сотрудник парка закреплял пассажиров. Предположительно в этот момент один из детей активировал аттракцион. Сообщается, что виновник скрылся с места происшествия, полиция активно разыскивает его и его родителей.

Ранее KP.RU писал, что в Индии 18-метровое колесо обозрения рухнуло на посетителей ночной ярмарки, пострадали не менее 30 человек.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
