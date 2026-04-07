Прямые рейсы в Минск могут возобновить из Нижнего Новгорода

Нижегородские власти прорабатывают вопрос о запуске прямого авиасообщения со столицей Беларуси. Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области ведёт консультации с авиакомпаниями, которые рассматривают возможность выполнения регулярных пассажирских перевозок по маршруту Нижний Новгород — Минск.
Как пояснили в ведомстве, запуск прямых рейсов позволит значительно расширить транспортную доступность для жителей и гостей региона, а также укрепить деловые, культурные и туристические связи между двумя странами.
Напомним, что ранее, при формировании весенне-летнего расписания на 2026 год, прямые перелёты в Минск были исключены из сетки аэропорта. В пресс-службе воздушной гавани тогда пояснили, что количество международных направлений сократилось, однако расписание может корректироваться в течение сезона.
Информация о достигнутых договорённостях и конкретных сроках начала полётов будет опубликована дополнительно.