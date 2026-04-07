Всплывающее окно с «записью ДТП» и «базой пропавших» может уничтожить ваш гаджет

В МВД России предупредили о новой схеме распространения вирусов через мессенджеры. Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ, злоумышленники всё чаще маскируют вредоносное ПО не под файлы, а под ссылки на всплывающие окна.

Пользователю предлагают перейти по ссылке, чтобы якобы посмотреть запись ДТП с его участием, проверить базу данных пропавших родственников или установить видеоплеер. Однако любое взаимодействие с такими окнами, подчёркивают в ведомстве, может привести к заражению устройства. В МВД призвали граждан с осторожностью относиться к любым ссылкам.

«Будьте осторожны и относитесь к любым ссылкам, полученным в мессенджерах, как к источнику потенциальной угрозы», — отмечается в сообщении.

Ещё раньше в МВД России дали гражданам рекомендации на случай подозрительных звонков. Главный совет — не вступать в диалог с неизвестными абонентами. Как пояснили в ведомстве, любые попытки общаться, уточнять или отвечать на вопросы только облегчают задачу злоумышленникам. Аферисты стремятся вывести человека из равновесия, вызвать сильные чувства (страх, тревогу, растерянность) и подтолкнуть к необдуманным действиям на фоне стресса. Для этого они применяют психологические техники воздействия на собеседника.

