Максимальное пособие беременным в Красноярском крае превысило 955 тысяч рублей

Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю направило свыше 930 млн рублей на выплату пособий по беременности и родам. С начала года поддержку получили 2 980 работающих жительниц региона. Право на выплату имеют официально трудоустроенные мамы, ушедшие в декрет, а также усыновившие ребенка до трех месяцев. В 2026 году пособие могут получить и индивидуальные предприниматели, если они своевременно уплатили взносы в Соцфонд. Выплата составляет 100% среднего заработка за весь период отпуска: 70 дней до родов и 70 после (при осложнениях или многоплодной беременности сроки увеличиваются). Вся сумма перечисляется за раз. Минимальное пособие в 2026 году составило 124 702 рубля, максимальное — 955 836 рублей. Отделение СФР назначает выплату автоматически на основе данных из больниц и от работодателей. Пособие также положено студенткам очной формы обучения (рассчитывается по региональному прожиточному минимуму) и женщинам, уволенным при ликвидации предприятия или организации.