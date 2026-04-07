Музыканты и артисты Хабаровских театров отправляются на культурные гастроли

В апреле жителей Хабаровского края ждет много интересного в рамках популярного проекта «Культурные гастроли».
Так, уже 9 апреля в Бикинском округе состоятся гастроли Хабаровского краевого театра драмы. На сцене Дома культуры артисты представят сказку «Золотой цыплёнок» (6+) и лирическую комедию «Незамужняя женщина» (16+), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С 19 по 25 апреля коллектив «Солисты филармонии» Хабаровской краевой филармонии выступит для жителей Комсомольска-на-Амуре и Амурска, а также музыканты дадут концерты в Ачане и Эльбане.
В дни юбилейного Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета с 14 по16 апреля концерты камерной музыки пройдут в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Николаевске-на-Амуре и впервые в Советской Гавани.
Труппа Хабаровского краевого ТЮЗа 16−17 апреля познакомит жителей Комсомольска-на-Амуре на сцене Драматического театра со спектаклями «Муха-Цокотуха» (6+), «Баллада о солдате» (12+) и «Теркин жив» (12+).
Дальневосточная государственная научная библиотека 22 апреля проведет IV краевой литературный фестиваль «Писатели родного края» (6+) в Солнечном округе. На площадке Дома культуры и в библиотеке-филиале № 10 поселка Берёзовый состоятся творческие встречи с писателями Виталием Краснером и Виктором Гырником.
Артисты Хабаровского краевого театра драмы 23 апреля выступят на сцене Дома культуры «Юбилейный» поселка Переяславка района имени Лазо со спектаклями «Кот в сапогах» (6+) и «Незамужняя женщина» (16+).
Второй региональный литературный фестиваль для детей и молодежи «КнигаКрай» 23 апреля совершит путешествие в город Бикин. В программе: творческая встреча с известным хабаровским писателем Еленой Неменко и презентация ее новой книги «Оранжевые мячики».
Впервые юные читатели Бикинского округа встретятся с знаменитым книжным иллюстратором, заслуженным художником Хабаровского края Андреем Теном.
Филармонический театр «Геликон» 28 апреля представит концертную программу «Война глазами детей» (6+) в Хорском агропромышленном техникуме. А 29 апреля коллектив на сцене Дома культуры «Светоч» представит концертные программы «Гадкий утенок» (6+) и «Приамурье мое» (12+).
В этот же день ансамбль «Дальний Восток» порадует жителей поселка Мухен концертной программой «Сказания четырех стихий» (6+).