В волгоградском РПН рассказали, где и как можно заразиться оспой обезьян

Вирус хорошо переносит низкие температуры и высушивание.

Оспа обезьян — особо опасное инфекционное заболевание. Распространение оно получило в странах Центральной и Западной Африки. Привезти инфекцию в Россию могут туристы из эндемичных по инфекции стран, сообщают в волгоградском Роспотребнадзоре.

Вирус хорошо переносит низкие температуры и высушивание. Разрушаются они при воздействии ультрафиолетового излучения, а также при высоких температурах: при 60° в течение 10−15 минут, при 70−100° в течение 1−5 минут.

Передача вируса от больного человека к здоровому происходит:

при тесном физическом контакте;

при поцелуях и интимных отношениях;

при контакте с вещами заболевшего или предметами, которые он трогал;

воздушно-капельным путем;

через медицинские инструменты;

от матери к плоду.