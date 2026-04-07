В волгоградском РПН рассказали, где и как можно заразиться оспой обезьян

Оспа обезьян — особо опасное инфекционное заболевание. Распространение оно получило в странах Центральной и Западной Африки. Привезти инфекцию в Россию могут туристы из эндемичных по инфекции стран, сообщают в волгоградском Роспотребнадзоре.
Вирус хорошо переносит низкие температуры и высушивание. Разрушаются они при воздействии ультрафиолетового излучения, а также при высоких температурах: при 60° в течение 10−15 минут, при 70−100° в течение 1−5 минут.
Передача вируса от больного человека к здоровому происходит:
при тесном физическом контакте;
при поцелуях и интимных отношениях;
при контакте с вещами заболевшего или предметами, которые он трогал;
воздушно-капельным путем;
через медицинские инструменты;
от матери к плоду.