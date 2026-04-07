В апреле или мае в Ростовской области планируют искусственно вызвать дожди

Искусственные осадки намерены вызывать в помощь донским аграриям.

Источник: Комсомольская правда

Весной в Ростовской области могут искусственно вызвать дожди. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Анна Касьяненко. Интервью опубликовали на сайте регионального правительства.

— Мы использовали авиацию, чтобы вызвать дождь и помочь нашим аграриям справиться с последствиями чрезвычайной засухи. В этом году, если на полях будет мало влаги, снова воспользуемся силами авиации. Если понадобится, такие работы проведем в апреле или мае, — прокомментировала Анна Касьяненко.

Сейчас власти вместе с учеными обсуждают возможность вызова осадков с помощью беспилотников.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на искусственные дожди в Ростовской области заложили 40 млн рублей.

