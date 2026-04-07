В апреле или мае в Ростовской области планируют искусственно вызвать дожди

Весной в Ростовской области могут искусственно вызвать дожди. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Анна Касьяненко. Интервью опубликовали на сайте регионального правительства.
— Мы использовали авиацию, чтобы вызвать дождь и помочь нашим аграриям справиться с последствиями чрезвычайной засухи. В этом году, если на полях будет мало влаги, снова воспользуемся силами авиации. Если понадобится, такие работы проведем в апреле или мае, — прокомментировала Анна Касьяненко.
Сейчас власти вместе с учеными обсуждают возможность вызова осадков с помощью беспилотников.
Ранее сообщалось, что в 2026 году на искусственные дожди в Ростовской области заложили 40 млн рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.