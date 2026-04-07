Православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Именно в этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что она родит Сына Божьего. Накануне в храмах прошли всенощные службы, во время которых вспоминали евангельские события о благой вести.
Праздник Благовещение всегда приходится на 7 апреля — это ровно за девять месяцев до Рождества Христова. Как правило, Благовещение припадает на разные дни Великого поста перед Пасхой, и церковный устав разрешает в этот день рыбу. Но в этом году 7 апреля — это время Страстной Седмицы, поэтому послаблений в пище допускать нельзя.
«В этом году Благовещение попадает на Страстную неделю, которая считается самым строгим периодом поста, поэтому послабления могут быть минимальные. Обычно на Благовещение ослабляется пост, разрешается рыба, но в этом году правильнее будет держать строгий пост до Пасхи», — сказал священнослужитель.
По традиции в этот день священники после службы выпускают в небо белых голубей — как символ того, кто принес благую весть.
В храмах 7 апреля пекут просфоры. Во время праздничного богослужения совершается чин хлебопреломления, затем «благодатные» хлеб и вино раздают прихожанам.
История и народные традиции праздника
Праздник посвящен событию, которое подробно описано Евангелистом Лукой — Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится Иисус Христос — Сын Божий и Спаситель мира. Мария со смирением приняла эту весть от архангела Гавриила, показав пример покорности Господу.
С праздником Благовещения Пресвятой Богородицы в народе связано большое количество обычаев и традиций.
Например, в этот день запрещено вязать, шить, устраивать большие веселия и строго запрещено работать. Говорится, что на Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».