Православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Праздник Благовещение всегда приходится на 7 апреля — это ровно за девять месяцев до Рождества Христова. Как правило, Благовещение припадает на разные дни Великого поста перед Пасхой, и церковный устав разрешает в этот день рыбу. Но в этом году 7 апреля — это время Страстной Седмицы, поэтому послаблений в пище допускать нельзя.