Убитая учительница из Добрянки представляла педагогическую династию

Убитая подростком учительница русского языка и литературы из Пермского края Олеся Багута была представителем педагогической династии, рассказал «РГ» информированный источник.

Убитая подростком учительница русского языка и литературы из Пермского края Олеся Багута была представителем педагогической династии, рассказал «РГ» информированный источник.

По нашим данным, мать погибшей учительницы, Тамара Багута, долгие годы работала в школе № 4, была назначена завучем. Сестра Олеси Багуты, Татьяна Бойко, также работает учителем в школе № 3.

Сама учительница, ставшая жертвой нападения школьника, была лауреатом конкурса «Учитель года», одним из самых уважаемых педагогов в городе.

Ранее сообщалось, что в школе № 5 17-летний девятиклассник ранил преподавателя ножом. Подростка задержали, против него возбудили уголовное дело. Олесю Багута доставили в больницу, но там она скончалась, несмотря на все усилия врачей.