На железнодорожном вокзале Красноярска поймали нелегалов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники полиции провели миграционный рейд на железнодорожном вокзале Красноярска.
Всего проверке подверглись 54 мигранта. Все они были проверены по различным учетам на предмет причастности к совершению преступлений. В отдел полиции были доставлены четверо иностранных граждан.
По итогам рейда выявлены три административных правонарушения в сфере миграционного законодательства. Кроме того, установлен факт фиктивной постановки на учет.
С проверенными гражданами проведена профилактическая работа, сообщили в МВД по Красноярскому краю.