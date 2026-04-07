Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники освоили «завлекательный» способ маскировки вирусов

Источник: РБК

Одним из актуальных способов маскировки вредоносного программного обеспечения стало использование ссылки на всплывающее окно, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Так, в окне пользователю предлагают посмотреть видео ДТП с его участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер. После взаимодействия с такой ссылкой устройство может быть заражено вирусами.

Ранее мошенники начали использовать новую схему распространения вредоносных APK-приложений для устройств на Android, перейдя от прямой рассылки файлов в мессенджерах к отправке ссылок на сайты или каналы, где размещены вредоносные приложения.

Сообщения со ссылками часто приходят от взломанных аккаунтов знакомых и сопровождаются просьбами срочно установить приложение, посмотреть фото или видео. После перехода по ссылке система предлагает скачать файл только пользователям Android. После установки и выдачи разрешений вредоносное ПО получает доступ к СМС и другим данным на устройстве.

