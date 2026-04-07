Мошенники освоили «завлекательный» способ маскировки вирусов

Одним из актуальных способов маскировки вредоносного программного обеспечения стало использование ссылки на всплывающее окно, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Так, в окне пользователю предлагают посмотреть видео ДТП с его участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер. После взаимодействия с такой ссылкой устройство может быть заражено вирусами.
Ранее мошенники начали использовать новую схему распространения вредоносных APK-приложений для устройств на Android, перейдя от прямой рассылки файлов в мессенджерах к отправке ссылок на сайты или каналы, где размещены вредоносные приложения.
Сообщения со ссылками часто приходят от взломанных аккаунтов знакомых и сопровождаются просьбами срочно установить приложение, посмотреть фото или видео. После перехода по ссылке система предлагает скачать файл только пользователям Android. После установки и выдачи разрешений вредоносное ПО получает доступ к СМС и другим данным на устройстве.
