В Лондоне полиция потеряла боевое оружие, оставив его у дома мэра

Три электрошокера Taser и боеприпасы к ним пропали из арсенала полиции Лондона. Это стало очередной оплошностью британских полицейских. Однако на этот раз все серьезно — сумку с оружием забыли у дома мэра Садика Хана. Об этом сообщает Daily Mail.
Издание отмечает, что два их электрошокеров классифицируются как огнестрельное оружие с максимальным зарядом в 50 000 вольт — до сих пор не найдены, а третий уже обнаружен.
Журналисты напомнили, что за пять лет до апреля 2025 года лондонская полиция потеряла и так и не нашла уже два электрошокера Taser, а также 25 патронов калибра 9 мм и 5,56 мм.
Ранее новосибирская полиция проводила проверку в отношении сотрудника ведомства, потерявшего оружие во время дежурства. Кроме того, вместе с ним сотрудник потерял 20 патронов.