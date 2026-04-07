В Лондоне полиция потеряла боевое оружие, оставив его у дома мэра

Лондонские полицейские в очередной раз потеряли боевое оружие.

Источник: Комсомольская правда

Три электрошокера Taser и боеприпасы к ним пропали из арсенала полиции Лондона. Это стало очередной оплошностью британских полицейских. Однако на этот раз все серьезно — сумку с оружием забыли у дома мэра Садика Хана. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что два их электрошокеров классифицируются как огнестрельное оружие с максимальным зарядом в 50 000 вольт — до сих пор не найдены, а третий уже обнаружен.

Журналисты напомнили, что за пять лет до апреля 2025 года лондонская полиция потеряла и так и не нашла уже два электрошокера Taser, а также 25 патронов калибра 9 мм и 5,56 мм.

Ранее новосибирская полиция проводила проверку в отношении сотрудника ведомства, потерявшего оружие во время дежурства. Кроме того, вместе с ним сотрудник потерял 20 патронов.