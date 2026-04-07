После ДТП с неисправным автобусом детям в Хабаровске присудили выплаты

В Хабаровске прокуратура добилась компенсаций для несовершеннолетних, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В июне 2025 года дети, отдыхавшие в оздоровительном лагере, отправились на экскурсию в зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева. Для поездки был предоставлен автобус, который, как установила проверка, находился в неудовлетворительном техническом состоянии.
Во время движения в районе села Воронежское-2 произошло ДТП. В результате аварии несовершеннолетние пассажиры получили травмы различной степени тяжести.
Родители пострадавших обратились в прокуратуру Железнодорожного района. По итогам проверки прокурор подал иски к перевозчику с требованием компенсации морального вреда.
Суд требования удовлетворил: в пользу детей взыскано 280 тысяч рублей.