60% воронежцев жалуются на бессмысленные задачи на работе

Экономически активные жители столицы Черноземья оценили, насколько их рабочие обязанности имеют реальную ценность. Результаты опроса сервиса SuperJob оказались неоднозначными: почти две трети горожан признались, что регулярно или время от времени занимаются деятельностью, которую считают бессмысленной.
Выяснилось, что лишь 40% воронежских работников могут похвастаться тем, что их труд всегда приносит пользу и не содержит лишних действий. Остальным 60% респондентов, увы, не так повезло — в их графике регулярно встречаются бесполезные поручения. В среднем, как подсчитали аналитики, такие задачи «съедают» больше четверти рабочего дня — 27%.
Исследование выявило любопытные закономерности. Женщины чаще мужчин убеждены, что их работа наполнена смыслом. А с возрастом доля таких оптимистов только растет: среди горожан младше 35 лет о полезности своего труда заявили 32%, а среди воронежцев старше 45 лет — уже 45%.
Что касается образования, то здесь сюрприз. Обладатели дипломов колледжей и техникумов (47%) ощущают осмысленность работы чаще, чем выпускники университетов (38%). Правда, последние теряют на бессмысленных задачах чуть меньше времени — 26% против 29% у тех, кто окончил колледж.
Самый высокий уровень полезности труда зафиксирован у сотрудников детских садов и врачей: 68% и 62% соответственно считают свои обязанности всегда оправданными. Далее в списке идут бухгалтеры (55%), продавцы (53%), а также водители и медсестры (по 51%).
А антирейтинг возглавляют совсем другие специальности. Кладовщики, продавцы и офис-менеджеры тратят на выполнение бессмысленных поручений в среднем около трети рабочего дня или смены — больше, чем представители любых других профессий, участвовавших в опросе.