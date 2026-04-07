Reuters узнал детали рекордного IPO SpaceX

SpaceX выделит беспрецедентную долю акций для розничных инвесторов, заявили в компании. Цель запланированного компанией IPO — привлечение $75 млрд, что даст оценку SpaceX в $1,75 трлн.

Источник: РБК

Компания SpaceX раскрыла ключевые параметры своего первичного публичного размещения (IPO). Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, руководство компании объявило о планах выделить рекордную долю акций розничным инвесторам и пригласить 1,5 тыс. из них на мероприятие в июне, которое состоится после роуд-шоу в рамках IPO.

Помимо США, возможность принять участие в размещении получат розничные инвесторы из Великобритании, стран Евросоюза, Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи. Всего SpaceX намерена привлечь $75 млрд. Ранее сообщалось о планах привлечь $50 млрд, но позже, по данным издания, сумму увеличили. «Розничные инвесторы будут играть решающую роль в этом размещении, и их доля будет больше, чем в любом другом IPO в истории», — заявил финансовый директор SpaceX Брет Джонсен.

Целевая оценка в $1,75 трлн значительно превышает предыдущие ориентиры SpaceX. В декабре 2025 года компания оценивалась в $800 млрд, а в феврале 2026 года, после слияния с AI-стартапом Илона Маска xAI, объединенная компания была оценена в $1,25 трлн.

Разговоры о возможном выходе SpaceX на биржу ведутся уже несколько лет. В декабре 2025 года Илон Маск назвал «точной» информацию о планах компании провести IPO в 2026 году. Источники тогда оценили предварительную стоимость компании в $800 млрд.

Позже Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что SpaceX планирует привлечь $30 млрд. SpaceX нацелена на то, чтобы ее оценочная стоимость в ходе IPO составила около $1,5 трлн, подчеркивало агентство. Маск при этом подчеркивал, что компания намерена выйти на биржу во время «парада планет».

