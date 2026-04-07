Reuters узнал детали рекордного IPO SpaceX

Помимо США, возможность принять участие в размещении получат розничные инвесторы из Великобритании, стран Евросоюза, Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи. Всего SpaceX намерена привлечь $75 млрд. Ранее сообщалось о планах привлечь $50 млрд, но позже, по данным издания, сумму увеличили. «Розничные инвесторы будут играть решающую роль в этом размещении, и их доля будет больше, чем в любом другом IPO в истории», — заявил финансовый директор SpaceX Брет Джонсен.