Покайся! Что нужно делать и что запрещено 8 апреля в Великую среду 2026

Умеренно заниматься хозяйственными делами. Приготовление еды (по дозволенным правилам поста), уборка в доме — допустимы, если они не отвлекают от духовной жизни и совершаются без суеты. В Великую среду хозяйки начинали печь куличи. Во многих семьях это был день, когда приступали к выпечке главного пасхального хлеба. Сам процесс выпечки куличей окутывался особым ритуалом и молитвами. Уборка дома, начатая в этот день, также связывалась с подготовкой к празднику и очищением не только физического, но и духовного пространства.