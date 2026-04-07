Хабаровчане решают судьбу почётного гражданина города в 2026 году

Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий предложен для присвоения звания «Почётный гражданин города Хабаровска», сообщает МАХ канал мэрии города Социальный Хабаровск.
Голосование продлится до 14:00 14 апреля, участие доступно всем жителям на сайте администрации.
Артемий награждён Медалью Министерства обороны «За веру и служение Отечеству» и благодарственным письмом губернатора края за активную добровольческую работу, помощь участникам специальной военной операции и их семьям.
Чтобы поддержать кандидата, нужно поставить отметку напротив его имени в онлайн-опросе на портале городской администрации.