Аферистка подменила деньги пенсионерки из Балахны на купюры «банка приколов»

84-летняя жительница Балахны лишилась 120 тысяч рублей из-за лжесотрудницы пенсионного фонда. Пенсионерка впустила мошенницу в свою квартиру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Аферистка пришла к пожилой женщине под предлогом денежной реформы и предложила обменять имеющиеся купюры на новые. Не заподозрив обмана, потерпевшая отдала злоумышленнице личные 120 000 рублей, а взамен получила 24 сувенирные бумажки с изображением купюр номиналом 5000 рублей. То, что деньги похищены, пенсионерка поняла лишь через несколько недель.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
