Аферистка подменила деньги пенсионерки из Балахны на купюры «банка приколов»

Аферистка пришла к пожилой женщине под предлогом денежной реформы и предложила обменять имеющиеся купюры на новые. Не заподозрив обмана, потерпевшая отдала злоумышленнице личные 120 000 рублей, а взамен получила 24 сувенирные бумажки с изображением купюр номиналом 5000 рублей. То, что деньги похищены, пенсионерка поняла лишь через несколько недель.