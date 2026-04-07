Аферистка подменила деньги пенсионерки из Балахны на купюры «банка приколов»

Мошенница пришла к 84-летней женщине под видом сотрудницы пенсионного фонда.

Источник: Живем в Нижнем

84-летняя жительница Балахны лишилась 120 тысяч рублей из-за лжесотрудницы пенсионного фонда. Пенсионерка впустила мошенницу в свою квартиру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Аферистка пришла к пожилой женщине под предлогом денежной реформы и предложила обменять имеющиеся купюры на новые. Не заподозрив обмана, потерпевшая отдала злоумышленнице личные 120 000 рублей, а взамен получила 24 сувенирные бумажки с изображением купюр номиналом 5000 рублей. То, что деньги похищены, пенсионерка поняла лишь через несколько недель.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее мы писали, что три жителя Арзамаса отдали мошенникам более 5,6 млн рублей за сутки.