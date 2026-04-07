Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Матюхин рассказал, чем может быть опасен укус комара

Комары являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Чем опасны укусы этих насекомых, рассказал главный специалист по направлению «Инфекционные болезни» сети клиник «Будь здоров» Андрей Матюхин.

Комары являются переносчиками ряда опасных заболеваний. Чем опасны укусы этих насекомых, рассказал главный специалист по направлению «Инфекционные болезни» сети клиник «Будь здоров» Андрей Матюхин.

Чаще всего комары являются переносчиками дирофиляриоза — паразитарного заболевания. Вместе со слюной насекомого в организм попадают личинки круглых червей. В основном заболеванию подвержены кошки и собаки. По словам Матюхина, в человеческом теле паразиты не могут развиваться и погибают, но могут вызвать ряд осложнений.

— Это может проявляться чаще всего в кожной форме, в виде плотного подвижного образования под кожей — узелка или шишки. Часто это можно заметить на голове, шее, груди, руках или ногах. Паразит способен перемещаться под кожей на 2−3 сантиметра за сутки, вызывая зуд, жжение, покраснение, — отметил врач в беседе с РИАМО.

Чаще всего болезнь распространяется в южных регионах, потому что там для комаров более комфортные условия. Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», какие существуют методы лечения дирофиляриоза.