Кормление голубей может грозить россиянам штрафом: юрист предупредил о наказании

Кормление голубей в неположенных местах может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей. Об этом россиян предупредил адвокат, руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров, пишет ТАСС.
По словам эксперта, ответственность грозит не за саму заботу о птицах, а за нарушение санитарных норм и правил благоустройства. Массовое скопление пернатых во дворах и на детских площадках ведет к загрязнению территории пометом и остатками корма, что привлекает грызунов и создает риск распространения инфекций, объяснил Жаров.
Оставленный корм могут расценить как несанкционированное размещение отходов. По этой статье предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 5 тысяч. Если из-за птиц будет повреждено имущество (например, испорчена краска автомобиля или фасад здания), вступают в силу региональные кодексы, и суммы штрафов зависят от конкретного субъекта РФ. Юрист посоветовал кормить птиц в специально отведенных местах в парках или скверах, где нет прямого запрета, либо использовать кормушки.
