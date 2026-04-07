Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде задерживаются два московских рейса

Два столичных рейса задерживаются в Волгограде без малого на два часа.

Встретить самолет авиакомпании «Победа» в волгоградском аэропорту планировали сегодня в 14:25. Однако из-за подвижек в расписании прибытие рейса «Москва-Волгоград» сместили на 16:15.

Позже запланированного на посадку пойдут и волгоградцы, собравшиеся вылететь в столицу. Отправление в аэропорт «Шереметьево» сдвигается с 14:50 на 16:40.

Отметим, что сегодня работу ни одной из авиагаваней Москвы специалисты Росавации не ограничивали. А вот волгоградский аэропорт провел в режиме ожидания около часа. Сразу после снятия режима беспилотной опасности его сотрудники вернулись к традиционному формату работы.

Фото Павла Мирошкина.