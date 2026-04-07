Игорную зону в Калининграде за три месяца посетили 172 тыс. человек

Игорную зону в Калининградской области за первые три месяца 2026 года посетили 172,5 тыс. человек. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма.
При этом суммарно отечественные казино смогли привлечь с начала года 602,7 тыс. гостей, что является рекордом с начала работы игорных зон. Лидерство по посещаемости удерживает сочинская «Красная Поляна», которая приняла с января по март 251 тысячу игроков. На втором месте «Сибирская монета» на Алтае, которая приняла 195,8 тыс. человек.
В текущем году бюджет Калининградской области лишится 300 миллионов рублей из-за того, что налог на игорный бизнес переходит на федеральный уровень. За соответствующие поправки проголосовали депутаты Законодательного собрания в феврале 2026 года.