Анализатор глюкозы поступил в Чаинскую районную больницу Томской области

Чаинская районная больница в Томской области получила новый анализатор глюкозы, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Это отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Оборудование позволяет быстро получить результаты исследования, минимизирует погрешности. Благодаря этому врач может поставить диагноз или скорректировать лечение на основе максимально точных данных.
«На первый взгляд, это просто современный прибор, но для пациентов и врачей это важный шаг в качестве диагностики. Самое главное — точность в результатах. Для тех, кто контролирует сахарный диабет, это особенно важно», — отметил и. о. начальника департамента здравоохранения Томской области Юрий Воробьев.
Как рассказал главный врач Чаинской районной больницы Максим Ким, приобретенный в медучреждение анализатор глюкозы работает на отечественных реагентах. Новый прибор бережно расходует материалы, что позволяет проводить больше исследований.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.