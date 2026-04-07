Субботник на берегу реки Старки прошел в Нижнем Новгороде

Месячник чистоты в Нижнем Новгороде начался с очистки берега реки Старки от мусора. Мероприятие прошло по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Субботники — это традиция, которая объединяет людей, помогает формировать бережное отношение к природе. Только совместными усилиями мы можем сохранить чистоту наших рек, лесов и городских территорий. Субботник на берегу Старки стал началом большой системной работы в этом сезоне», — отметил первый заместитель министра экологии Нижегородской области Артем Бафанов.
Завершится месячник в городе 17 апреля. В этот день состоится акция «Вода России». Участие в ней смогут принять все желающие. Уточним, что она пройдет на Мещерском озере. Во время акции неравнодушные жители очистят берег водоема от мусора.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.