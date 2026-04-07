Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции опасаются топливного карантина и потребовали отменить санкции против России

Филиппо призвал отменить санкции против РФ из-за угрозы топливного карантина.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции призвали отменить антироссийские санкции и выйти из Евросоюза. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсетях.

По словам политика, в итальянских аэропортах с понедельника действует нормирование топлива. А рейсы отменяются менее чем за три часа.

«Нормирование приближается и ко Франции. Они хотят энергетического карантина! Топливо продается по QR-кодам. Отмените антироссийские санкции! Заморозьте цены, выйдите из ЕС», — написал Филиппо.

Накануне, 6 апреля, Филиппо заявил, что граждане Франции не хотят ни топливных льгот, ни энергетических ограничений. Он также потребовал немедленно отменить санкции, введенные против России.

Как ранее писал сайт KP.RU, французский политик также заявлял о необходимости возобновления диалога с Россией для последующей торговли с РФ.

