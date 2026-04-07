Во Франции призвали отменить антироссийские санкции и выйти из Евросоюза. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсетях.
По словам политика, в итальянских аэропортах с понедельника действует нормирование топлива. А рейсы отменяются менее чем за три часа.
«Нормирование приближается и ко Франции. Они хотят энергетического карантина! Топливо продается по QR-кодам. Отмените антироссийские санкции! Заморозьте цены, выйдите из ЕС», — написал Филиппо.
Накануне, 6 апреля, Филиппо заявил, что граждане Франции не хотят ни топливных льгот, ни энергетических ограничений. Он также потребовал немедленно отменить санкции, введенные против России.
французский политик также заявлял о необходимости возобновления диалога с Россией для последующей торговли с РФ.