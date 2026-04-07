Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ананьева уволили с должности министра тарифной политики Красноярского края

Источник: Комсомольская правда

Александра Ананьева уволили с поста министра тарифной политики Красноярского края. В пресс-службе регионального правительства и администрации губернатора эту информацию подтвердили журналистам «Проспекта Мира».

Согласно распоряжению Михаила Котюкова, чиновника освободили от должности 6 апреля. Руководить ведомством будет Роман Дубровский, замминистра тарифной политики.

Напомним, что накануне стало известно о задержании Александра Ананьева — его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в августе 2022 года высокопоставленный чиновник, находясь в должности министра промышленности, энергетики и ЖКХ региона, вступил в сговор с представителем компании «Сила Сибири». За 10 миллионов рублей он обещал добиться включения фирмы в список территориальных сетевых организаций.