Ананьева уволили с должности министра тарифной политики Красноярского края

Александра Ананьева уволили с поста министра тарифной политики Красноярского края. В пресс-службе регионального правительства и администрации губернатора эту информацию подтвердили журналистам «Проспекта Мира».
Согласно распоряжению Михаила Котюкова, чиновника освободили от должности 6 апреля. Руководить ведомством будет Роман Дубровский, замминистра тарифной политики.
Напомним, что накануне стало известно о задержании Александра Ананьева — его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в августе 2022 года высокопоставленный чиновник, находясь в должности министра промышленности, энергетики и ЖКХ региона, вступил в сговор с представителем компании «Сила Сибири». За 10 миллионов рублей он обещал добиться включения фирмы в список территориальных сетевых организаций.