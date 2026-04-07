О появлении Рунета рассказали в нижегородцам

7 апреля Рунет отмечает День Рождения: в этот день был зарегистрирован национальный домен .RU.

Сегодня Рунет празднует свой день рождения. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

7 апреля 1994 года стало знаменательной датой — в этот день был зарегистрирован национальный домен .RU. Первопроходцами в освоении российского интернета считаются учёные из Курчатовского института, Дмитрий Завалишин и Валерий Бардин, которые ещё в 1990 году занимались разработкой «Релкома».

В числе первых интернет-проектов появилась страница Russia on the Net («Россия в Интернете»), а в 2006 году стартовал запуск социальной сети ВКонтакте. За последующие десять лет она трансформировалась в обширную экосистему VK, интегрировавшую в себе общение, музыкальный и видеоконтент, игры, а также платформы для ведения бизнеса.

Одновременно с этим происходило активное совершенствование поисковых систем, государственных информационных ресурсов и банковских приложений. Интернет эволюционировал от нишевого сообщества энтузиастов до масштабной, всенародной сети, которая не только эффективно оптимизирует множество повседневных задач, но и остаётся пространством для профессиональной деятельности и творческой самореализации.

Нынешний Рунет представляет собой совокупность тысяч веб-ресурсов, сервисов и активных пользователей, которые ежедневно вносят свой вклад в его формирование и продолжают развивать цифровую сферу России.

Ранее сообщалось, что запустить сети 5G готовятся операторы связи в Нижегородской области.