Спрос на новые авто в Красноярском крае за март вырос на 21%

В марте жители Красноярского края стали на 21% чаще интересоваться новыми машинами, чем в феврале. К такому выводу пришли эксперты платформы «Авито Авто», изучив ситуацию на рынке за первый квартал 2026 года.
Больше всего покупателей привлекли отечественные модели: LADA Granta и Niva Legend, а также кроссовер HAVAL Jolion. Среди марок особенно вырос спрос на Sollers (увеличился более чем в два с половиной раза), JAECOO (плюс 50%), HAVAL (плюс 35%) и LADA (плюс 1%). При этом лидером по популярности осталась LADA, за ней следуют HAVAL, Jetour, JAECOO и УАЗ.
Средняя цена нового автомобиля в крае немного снизилась: на 0,8%, до 3 миллионов рублей. Сильнее всего подешевели OMODA C5 (до 2,7 млн), Jetour Dashing (до 2,9 млн), «Москвич 3» (до 2 млн), OMODA C7 (до 3,2 млн) и JAECOO J8 (до 4,8 млн).
Эксперты объяснили рост интереса двумя причинами. Во-первых, снижение ключевой ставки улучшило настроения покупателей. Во-вторых, дилеры к концу квартала начали предлагать более выгодные условия, поэтому рынок постепенно оживает после затишья.