Самолет из Перми не сможет вовремя приземлиться в Калининграде

Росавиация в 04:36 (мск) 7 апреля ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Калининград» («Храброво»). Ограничения необходимы для обеспечения безопсности полетов.
Согласно онлайн-табло аэропорта задержаны прилеты и вылеты 20 авиарейсов сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Самарой и Пермью. Авиарейс N4 883 «Пермь — Калининград» вылетел с задержкой в четыре часа: вместо 07:20 — по расписанию, в 11:04 — расчетного времени. Прилет ожидается в 10:50 местного времени.
На 1,5 часа также был задержан вылет из «Большого Савино» авиарейса DP 570 «Пермь — Санкт-Петербург» — вместо 05:40 в 07:05.
Росавиация сняла ограничения в «Храброво» с 07:46 по Москве.