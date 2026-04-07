The Sun: На борту самолета Caribbean Airlines пассажирка родила ребенка

Пассажирка рейса Caribbean Airlines родила прямо на борту самолета по пути из Кингстона в Нью-Йорк. Об этом пишет британская газета The Sun.
Инцидент произошел 4 апреля. Женщина летела из столицы Ямайки в США, когда у нее неожиданно начались роды. Экипаж тут же запросил экстренную посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди.
«У нас пассажирка рожает», — сообщил сотрудник на борту лайнера. В аэропорту приняли экстренные меры и подтвердили, что у выхода их уже ждут врачи. Вскоре пилоты передали, что ребенок появился на свет. «Передайте ей, что его надо назвать Кеннеди», — пошутил сотрудник аэропорта. Что сейчас с мамой и малышом, не уточняется.
