Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Sun: На борту самолета Caribbean Airlines пассажирка родила ребенка

Женщина летела из Кингстона в Нью-Йорк, когда у нее прямо в небе начались роды.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирка рейса Caribbean Airlines родила прямо на борту самолета по пути из Кингстона в Нью-Йорк. Об этом пишет британская газета The Sun.

Инцидент произошел 4 апреля. Женщина летела из столицы Ямайки в США, когда у нее неожиданно начались роды. Экипаж тут же запросил экстренную посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди.

«У нас пассажирка рожает», — сообщил сотрудник на борту лайнера. В аэропорту приняли экстренные меры и подтвердили, что у выхода их уже ждут врачи. Вскоре пилоты передали, что ребенок появился на свет. «Передайте ей, что его надо назвать Кеннеди», — пошутил сотрудник аэропорта. Что сейчас с мамой и малышом, не уточняется.

Ранее KP.RU писал, что 63-летняя жительница Китая родила здоровую дочь после того, как потеряла единственного сына, скончавшегося от рака в 35 лет. По словам женщины, она пошла на ЭКО, несмотря на возражения врачей, потому что чувствовала, что ее ребенок должен вернуться.

А в России был зафиксирован уникальный случай: женщина родила однояйцевую четверню — четырех девочек весом от 1360 до 1640 граммов. Роды на сроке 32 недели провел главный врач роддома № 17 в Санкт-Петербурге, а вероятность такого события составляет примерно один на 15,5 миллиона.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше