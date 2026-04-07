The Sun: На борту самолета Caribbean Airlines пассажирка родила ребенка

«У нас пассажирка рожает», — сообщил сотрудник на борту лайнера. В аэропорту приняли экстренные меры и подтвердили, что у выхода их уже ждут врачи. Вскоре пилоты передали, что ребенок появился на свет. «Передайте ей, что его надо назвать Кеннеди», — пошутил сотрудник аэропорта. Что сейчас с мамой и малышом, не уточняется.