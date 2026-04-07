Многодетная семья из поселка на севере Красноярского края спустя 32 года подключилась к Рунету

7 апреля Россия отмечает День рождения Рунета — день, когда 32 года назад было зарегистрировано первое доменное имя в зоне .ru и страна официально вошла в глобальную сеть.
Знаковая дата совпала с началом подключения домашних цифровых услуг «Ростелекома» на севере Красноярского края. В числе новых абонентов компании — дружная многодетная семья Назаровых из поселка Кривляк.
Кривляк расположен на берегу Енисея в 600 км от Красноярска — в окружении тайги, с населением около 700 человек. Семья Назаровых здесь хорошо известна: родители работают в детском саду и школе, ведут хозяйство и огород. У них четверо детей — от полутора до 16 лет. Мальчики занимаются спортом, старшая дочь увлекается хореографией и рукоделием, а вместе активно участвуют в движении «ЮНАРМИЯ». Самая младшая пока только начинает познавать мир.
В 2024—2025 годах «Ростелеком» проложил сотни километров волоконно-оптической магистрали на севере региона: от Анциферово до Бора. В каркас созданной цифровой инфраструктуры вошли 14 поселений, в том числе Кривляк. Благодаря этому местные жители впервые получили доступ к интернету на скорости до 1 Гбит/с, интерактивному телевидению Wink и облачному видеонаблюдению. Назаровы одними из первых подали заявку на подключение услуг провайдера.
«Наш дом находится недалеко от леса. И с весны до поздней осени мы не могли даже через спутниковую тарелку смотреть телевизор — прохождению сигнала мешала листва. Теперь каждый из четверых детей смотрит свой канал в своей комнате, а маленькая дочурка — любимые мультфильмы. Когда дети хоть немного отвлекаются на экран, я могу позаниматься делами, и это спасает покой в моем доме», — рассказала жительница поселка Кривляк Красноярского края Ирина Назарова.
«Высокоскоростной интернет позволяет не только развлекаться, но и работать, учиться дистанционно. Это значит, что жители Кривляка теперь могут реализовывать возможности, которые были доступны только городам. Рунету 32 года — и наконец он дошел до нашего севера», — отметил директор Красноярского филиала «Ростелекома» Алексей Усатов.
Реклама. ПАО «Ростелеком». erid: 2VfnxyMVJk2.